Ontslagen Luc Devroe kan snel makelaar worden

Anderlecht zette gisteren Luc Devroe (53) aan de deur. De sportief directeur was al opzijgeschoven na de mislukte transferperiode in de zomer, maar nu werd hij ­effectief ontslagen. Toch hoeft hij niet lang zonder job te zitten. Devroe kan snel aan de slag als voetbalmakelaar bij het bureau van topmanager Patrick De Koster. Of is hij het voetbal even kotsbeu?