Louis Vuitton haalt alles uit de kast: 17 sterren te zien in nieuwste campagne

Louis Vuitton spaarde kosten noch moeite om de pre-herfstcollectie van 2019 te promoten. Het Frans modehuis liet maar liefst zeventien bekende vrouwen, gaande van actrice Michelle Williams tot zangeres Kelela , opdraven in hun nieuwste campagne.

Volgens creatief directeur Nicolas Ghesquière (47) wil de collectie vooral de wilskracht en de sterke persoonlijkheid van vrouwen benadrukken. Om dat nog meer in de verf te zetten, werden zeventien bekende vrouwen met elk hun eigen kenmerken, naar de set gehaald om de kleding te showen.

Ghesquière koos onder meer voor actrice Michelle Williams. De blondine is bij het grote publiek vooral bekend voor haar rol in tienerserie Dawson’s Creek en de film ‘Brokeback Mountain uit 2005. Ook haar collega en Game Of Thrones-ster Sophie Turner, die in de serie de rol vertolkt van Sansa Stark, wordt gehuld in een peperdure outfit en bijhorende handtas.

Voor de kleding zelf, haalt het modehuis een oude klassieker uit de kast: de Monogram Giant, beter bekend als een zijden sjaaltje met het logo van Louis Vuitton. Verder wordt de collectie vooral gekenmerkt door herfsttinten, gaan van donkerbruin tot rood met een streepje zwart, en bloemenprints.

Foto: Louis Vuitton

Foto: Louis Vuitton

