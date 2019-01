Kopstuk van elfkoppige drugsbende krijgt dertien jaar voor transporten over heel Europa

Tongeren - De elfkoppige bende, die drugstransporten uitvoerde over een groot deel van Europa, heeft van de Tongerse strafrechter gevangenisstraffen van twee tot dertien jaar gekregen en boetes die oplopen tot 32.000 euro. In totaal werd ook bijna 79 miljoen aan winst die de bende maakte, een hele hoop auto’s, wapens, munitie en valse paspoorten en rijbewijzen, verbeurd verklaard. De zwaarste straf is voor de 56-jarige Turkse leider van de bende uit Genk. Hij kreeg dertien jaar, een boete van 32.000 euro en een verbeurdverklaring van 6 miljoen.

De bende verstopte de drugs in verborgen ruimtes in hun auto’s en vervoerde telkens tussen de 8 en 20 kilogram aan cocaïne, heroïne en xtc naar onder meer Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Hoeveel operaties de organisatie op anderhalf jaar heeft uitgevoerd, is niet duidelijk maar het OM schat dat de bende meer dan 30 miljoen heeft verdiend aan de transporten.

De drugs werden via de havens van Antwerpen en Rotterdam ingevoerd en daar uit containers via een door een vennootschap gehuurde garage in Borgerhout doorgesluisd naar woningen in Hasselt, As en Genk, waar de zo goed als pure heroïne werd versneden en vacuüm ingepakt. Vandaar uit werden aan de lopende band transporten uitgevoerd naar Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Hongarije en Zwitserland. Dat gebeurde in auto’s waarin ingenieuze bergplaatsen waren geïnstalleerd die enkel geopend konden worden door verschillende handelingen en een afstandbediening. De ruimtes waren ook bekleed met lood om detectie te blokkeren.

De Tongerse strafrechter sprak zeer strenge straffen uit tegen de kopstukken die hun gedrag tijdens de loop van het proces minimaliseerden en volgde grotendeels de strafvordering die het Openbaar Ministerie op 18 oktober had gevorderd tegen de bende.