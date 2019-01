De Banneuxkes op de planken met de klucht 'Geld Stienk'

Hasselt-Centrum

Hasselt - De Banneuxkes gaan dit jaar voor de klucht ‘Funny money’ van Ray Cooney in een regie van Guido Bex. Voor de aardigheid en herkenbaarheid werd de titel in het Hessels omgezet als: ‘Geld Stienk’. Het geven is simpel, het verhaal is dat niet. De acteurs maken er namelijk een zootje van.

Op de bus worden per toeval twee koffers verwisseld, en dat voorval verandert het dagelijks leven van Alain en Sylvie, die juist een verjaardagfeestje georganiseerd hebben met Véronique en Jean-Philip. De deurbel rinkelt voortdurend en de politie, is die wel te vertrouwen? De rode draad in het verhaal is Bob, die met zijn taxi buiten wacht om ‘iemand’ naar de luchthaven te brengen. En wie is “Kaffer”, die ‘te pas en te onpas’ de telefoon doet rinkelen? Om alles zo simpel mogelijk te laten verlopen, zijn persoonsverwisselingen een feit…

Opvoeringen op zaterdag 2, woensdag 6, vrijdag 8, zaterdag 9 maart, telkens om 20 uur. Op zondag 3 maart is er een matineevoorstelling vanaf 14 uur (deuren theatercafé gaan open een uur voor de voorstelling).

Kaarten kan u bestellen via het nummer 0489/07.48.04 (op dinsdag en donderdag). Kaarten in vvk – UITpas – senioren 9 euro // kassa 10 euro