Walter Van Beirendonck brengt ‘Pino’ uit Sesamstraat weer tot leven

Verkeerde kleuren­combinaties? Dat bestaat niet in de wereld van ­ontwerper Walter Van Beirendonck, een van de Antwerpse Zes. Tijdens de voorstelling van zijn mannencollectie op de Parijse modeweek gisteren bleef hij trouw aan zijn stijl en stuurde hij modellen met kleurrijke maskers of jassen de catwalk op. En kou zullen ze ook niet lijden, met hun veren als muts of sjaal. Een van de mannequins leek zelfs als Pino recht uit Sesamstraat gestapt, met zijn felblauwe outfit en oranjekleurige skilaarzen rond zijn voeten.