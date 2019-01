Politie arresteert man die wegvluchtte van controle

Woensdag heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst op de Hoflaan in Hoeselt een 27-jarige man klemgereden en gearresteerd. Hij was afgelopen zaterdag tijdens een alcoholcontrole voor de campagne ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ op de vlucht geslagen. De man reed 150 km/uur in een zone 70, beging meerdere verkeersinbreuken en vluchtte uiteindelijk weg naar Maastricht. De Bilzenaar had geen geldig rijbewijs en testte bij de afgenomen speekseltest positief voor het gebruik van marihuana. Hij stond ook geseind voor een zware diefstal van brandstof in Diepenbeek en werd gearresteerd. In afwachting van het onderzoek is hij opgesloten in het hoofdcommissariaat in Bilzen. (siol)