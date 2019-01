Werken bij UHasselt: ‘Vernieuwen doen we constant’

Hasselt / Diepenbeek - Zowat 1.400 mensen werken vandaag aan UHasselt. 1.000 behorend tot het academisch personeel en 400 zorgen voor de ondersteuning. Ze doen dat op twee campussen in Hasselt en Diepenbeek, maar ook onder meer bij Ecotron, EnergyVille, Jessa Ziekenhuis en ZOL tref je personeelsleden van UHasselt.

UHasselt zet haar kennis en mensen in om de wereld slimmer, wendbaarder en beter te maken door onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Vernieuwing is hierin een constante. Ze voeden talent, verleggen wetenschappelijke grenzen en stimuleren innovatie. Ze verwachten van hun mensen dat ze kritische, geëngageerde en wendbare professionals zijn.

“De motivatie komt van overal”

Voor Cathy Devos (39), verantwoordelijke werving, selectie en loopbaan-?begeleiding binnen de Dienst Personeel & ?Organisatie is haar job binnen de universiteit een logische volgende stap.

“Ik werkte 10 jaar als HR-consultant en via mijn laatste werkgever stond ik in nauw contact met UHasselt. Daar volgde ik deelaspecten van HR op, maar toen kwam er de kans om binnen UHasselt mee te bouwen aan het totale HR-beleid van een organisatie en dossiers van A tot Z op te volgen. Ik voelde me meteen aangesproken door de visie en missie van deze universiteit en het geeft echt voldoening om het talent dat we rekruteren verder te zien groeien en ontwikkelen. Onze 6.500 studenten die hier dagelijks rondlopen plukken hier uiteraard de vruchten van. Bovendien biedt deze werkplek heel wat doorgroeikansen."

"Er komen geregeld nieuwe mensen bij en ook intern krijgen de personeelsleden zeker mogelijkheden om een gevarieerd loopbaanpad uit te stippelen door middel van horizontale of verticale doorgroei. Het is onze kernopdracht om de meest geschikte kandidaat voor een functie te selecteren, en daar gaan we voluit voor. Naast kennis en ervaring zijn competenties en motivatie zeker zo belangrijk. Daardoor krijg je ook betrokken mensen, wat dan weer zorgt voor een sterke gedrevenheid die echt vanuit de buik van onze organisatie komt. Gekoppeld aan de passie en de drive van elk individu zorgt dat er voor dat we een bijzonder dynamische werkomgeving blijven, waar mensen graag komen werken. Daaraan koppelen we goede arbeidsomstandigheden met veel aandacht voor de juiste work-life balance. Dit wordt duidelijk gewaardeerd door onze mensen.”

“Iedereen krijgt hier kansen”

“We zijn een jonge en groeiende universiteit die functioneert als een bruisende kmo”, vertelt Prof. dr. Bart Vermang (37) die als onderzoeker vanuit het Instituut voor Materiaalonderzoek op EnergyVille onderzoek doet naar flinterdunne zonnepanelen.

“Ik heb op verschillende plaatsen gewerkt, onder meer in Zweden. Maar toen ik hoorde dat EnergyVille in het Thor Park in Genk opstartte, wilde ik daarheen omdat ik dan, dichter bij huis, in mijn vakdomein aan de slag kon. We verhuisden naar Hasselt en pas toen kwam ik in contact met UHasselt."

Lees verder:

>

>

>