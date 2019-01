Zwangere Meghan Markle kiest voor H&M

Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, is inmiddels zes maand zwanger en kan haar bolle buik niet langer verstoppen, integendeel. De hertogin van Sussex kiest voor haar bezoek aan een goed doel in Londen voor een accentuerende jurk van H&M. Prijskaartje? Amper 29.99 euro.

Meghan Markle is amper zes maand zwanger maar toch wordt ze door haar fans uitgeroepen tot hét stijlicoon voor zwangere vrouwen. Ook deze keer, toen de hertogin van Cambridge een tehuis voor honden en katten bezocht in de Britse hoofdstad Londen, viel vooral haar stijlvolle jurkje op. Markle hulde haar bolle buikje in een beige, aansluitende jurk van de Zweedse modegigant H&M.

De jurk uit de H&M Mama collectie, kost amper 29.99 euro en is zowel in de winkels als online verkrijgbaar en dat in twee verschillende kleuren.

Voor haar jas en handtas koos de hertogin wel voor designerstukken. Ze combineerde de jurk met een crèmekleurige jas van het Italiaanse modehuis Armani, goed voor zo’n 2.450 euro. De handtas van Stella McCartney haal je in huis voor 750 euro.

Foto: Photo News