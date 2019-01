Iets te gul geweest tijdens de kerstperiode en weinig shopbudget over? Van leren tas tot matching schoenen, deze accessoires doen je outfit er duurder uitzien!

Het zit hem in de kleine dingen

Je winterse outfit meteen duurder laten lijken? Een riem ziet er niet alleen duur en stijlvol uit, hij zorgt ervoor dat je taille een boost krijgt. Laten we eerlijk zijn, zwarte fleece handschoenen kunnen dan nog zo heerlijk warm zijn, erg stijlvol zijn ze niet. Waarom niet kiezen voor een paar (nep) lederen handschoenen? Minstens even warm, maar een stuk modieuzer en super makkelijk te combineren. Lange jas, coltrui en lederen handschoenen en je bent klaar voor de kou in stijl.

Match je tas met je schoenen

Een eenvoudige tip die echt het verschil maakt: qua print, materiaal of kleur, zorg ervoor dat je handtas op een of andere manier matcht met je schoenenkeuze. Zo ziet je outfit er niet alleen duurder uit, maar ook 100% put together. Tip: een leren handtas geeft elke outfit een luxueuze upgrade. Door ze goed te onderhouden (door regelmatig in te smeren met een geurloze bodylotion en ze plat te bewaren bijvoorbeeld) heb je jaren plezier van deze investering.

Denk aan je juwelen

Ook je juwelen kunnen je outfit een flinke boost geven. Kleurrijke, opvallende juwelen blijven altijd in de mode, maar waarom niet kiezen voor de klassieke kleuren? Gouden, zilveren of rosé gouden items zorgen voor een chique toets in je outfit. Wedden dat je outfit er meteen duurder uitziet?