Mark Selby pot drie centuries weg op Masters snooker

‘s Werelds nummer een Mark Selby heeft zich woensdagavond als laatste voor de kwartfinales van het Masters snooker geplaatst. In het Alexandra Palace van Londen nam de 35-jarige Engelsman met 6-2 de maat van de Schot Stephen Maguire (WS-15). Hij potte daarbij drie centuries weg.

Maguire won het eerste frame, maar met breaks van 115, 95 en 125 stelde Selby snel orde op zaken. Maguire kwam nog terug tot 3-2, waarna “The Jester from Leicester” er met onder meer breaks van 133 en 96 een einde aan maakte.

Om een plaats in de halve finales geeft Selby vrijdagnamiddag Judd Trump (WS-5) partij. Die schakelde woensdagnamiddag Kyren Wilson (WS-9) met 6-2 uit.

Selby kan het toernooi een vierde keer winnen. Hij deed dat al in 2008, 2010 en 2013 en was runner-up in 2009 en 2014. Sinds die laatste finaleplaatst schopte hij het wel nooit meer verder dan de kwartfinales. Vorig jaar ging hij er al in de eerste ronde uit. Dat overkwam hem vervolgens ook op het WK en het UK Championship, zodat hij woensdag voor het eerst sinds eind 2017 nog eens een wedstrijd won op een Triple Crown-toernooi.

“Het jongste anderhalf jaar verliep niet helemaal naar wens. Ik legde mezelf te veel druk op in de grote toernooien en presteerde daardoor slecht”, verklaarde Selby. “Hier ben ik dan ook heel blij mee, niet alleen met de winst, maar ook met de manier waarop ik speelde.”