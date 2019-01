58 punten, wat kan je meer doen? James Harden kan Houston Rockets niet naar zege loodsen

Houston Rockets heeft woensdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) in eigen huis na verlengingen met 142-145 verloren van Brooklyn Nets.

Bij de thuisploeg was James Harden voor de tweede wedstrijd op rij goed voor meer dan vijftig punten. Twee dagen geleden loodste hij de Rockets met 57 punten naar een knappe 112-94 overwinning tegen Memphis, maar deze keer volstonden 58 punten van de MVP niet om iets te rapen tegen de Nets.

Het was al meer dan een jaar geleden dat een speler erin slaagde om twee wedstrijden op rij meer dan vijftig punten te scoren in de NBA. Ook in december 2017 was het Harden die de fabelachtige statistiek liet noteren. In de laatste dertig jaar kwam het in totaal slechts vijf keer voor, al kan het nog straffer. In maart 2007 lukte LA Lakers-ster Kobe Bryant liefst vier wedstrijden op rij meer dan vijftig punten.