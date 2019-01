Rode Kruis is dringend op zoek naar donoren met bloedgroep O-negatief

Rode Kruis-Vlaanderen waarschuwt dat er opnieuw een tekort aan bloed dreigt als gevolg van onder meer de griep en de voorbije kerstvakantie. Vooral voor de bloedgroep O-negatief dreigt er een probleem, zo meldt de hulpverleningsorganisatie woensdag.

Het tekort doet zich elk jaar voor in de maand januari, zo laat Rode Kruis-Vlaanderen weten. “De voorbije zes jaar zagen we tegen het eind van maand een daling van de bloedvoorraad met gemiddeld achttien procent”, zegt woordvoerster Ine Tassignon. “Ook dit jaar merken we dat het die richting uitgaat.”

Een van de belangrijkste oorzaken voor de terugval is de griep. Wie door die ziekte getroffen wordt, mag namelijk pas na twee weken opnieuw bloed geven. Daarnaast mogen donoren die de afgelopen kerstvakantie een reis maakten naar een verre bestemming ook een tijdje geen bloed geven. Daardoor doen de grootste problemen zich dus nog vóór de grieppiek voor.

Volgens het Rode Kruis heeft vooral O-negatief, de bloedgroep die iedereen mag ontvangen, het erg moeilijk.