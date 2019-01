Bondscoach Roberto Martinez wordt voor tweede keer papa

Bondscoach Roberto Martinez (45) was present op het gala van de Gouden Schoen, met aan zijn zijde zijn vrouw Beth Thompson in een opvallende tutu. Blijkbaar om ondanks een beginnend buikje stijlvol én comfortabel te kunnen bewegen: “Ja, ik ben zwanger”, zei de 36-jarige Schotse. Het koppel heeft al een dochtertje Luella (5). Het zijn vruchtbare dagen bij de Rode Duivels want volgens de Britse tabloid The Sun werd spits Romelu Lukaku onlangs voor de eerste keer papa.