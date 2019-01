“Romelu Lukaku is papa geworden van een zoon: Romeo”

Er waren al vermoedens omdat hij zijn recente doelpunten vierde met de duim in de mond en volgens de Britse tabloid The Sun is Romelu Lukaku wel degelijk papa geworden van een zoon: Romeo.

Volgens The Sun zou Romelu Lukaku (25) met zijn Nederlandse vriendin Sarah Mens naar Amerika afgereisd zijn om daar te bevallen. Wel vreemd: haar vader, de Nederlandse presentator Harry Mens, meldde in mei nog dat de relatie tussen de twee voorbij was...

De spits zat in de kerstperiode “wegens persoonlijke redenen” niet in de selectie van Manchester United. Sinds hij terugkeerde vierde hij zijn doelpunten al met de duim in de mond. Vragen daarover werden toen meteen afgewimpeld als “een privézaak”. Lukaku schermt zijn privéleven altijd goed af: over zijn liefdesleven blijft hij steevast mysterieus.