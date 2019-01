Kans op (smeltende) sneeuw

Kans op sneeuw in de Ardennen en mogelijk smeltende sneeuw of korrelhagel in Laag- en Midden-België: het wordt donderdag een winterse dag. Maar vanaf vrijdag wordt het alweer droger en stilaan ook zonniger, al blijft het koud, zo meldt het KMI.

Donderdag krijgen we dus wisselvallig weer met geregeld buien. In Hoog­-België gaat het om sneeuw of smeltende sneeuw, in Laag- en Midden-België kunnen de regenbuien geleidelijk overgaan in winterse buien, met smeltende sneeuw of korrelhagel. Ook een plaatselijke donderslag behoort ook tot de mogelijkheden. In de late namiddag zou het vanuit het westen wat droger worden met meer opklaringen.

De maxima liggen tussen 2 en 5 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, met tijdens de buien rukwinden tot mogelijk 60 kilometer per uur.

Donderdagavond is er nog kans op een laatste bui, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. De minima liggen tussen -­5 en +1 graden.

Vrijdag komt het weer tot rust, maar het wordt overwegend bewolkt met soms plaats voor een opklaring. De maxima blijven steken tussen ­-1 en +4 graden.

Tijdens het weekend worden de opklaringen op de meeste plaatsen breder en krijgen we de zon dus meer te zien. Alleen aan de Franse grens kan de bewolking hardnekkig zijn en is een winters buitje niet uitgesloten. De maxima schommelen rond 2 tot 3 graden.