Nico Rosberg waarschuwt Sebastian Vettel: "Je hebt nu een andere teamgenoot"

Nico Rosberg kijkt alvast uit naar het duel tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc bij Ferrari en hij geeft zijn landgenoot alvast de raad om Leclerc alvast niet te onderschatten.

De wereldkampioen van 2016 kijkt alvast uit naar de start van het nieuwe F1-seizoen, dat op zeventien maart in Melbourne met de GP van Australië van start zal gaan. Rosberg laat tegenover het Italiaanse ‘Autosprint’ weten dat hij het alleen al de moeite waard vindt om zijn televisie aan te zetten om te kijken hoe het Sebastian Vettel met zijn nieuwe teamgenoot bij Ferrari zal vergaan.

Jonge hond Charles Leclerc komt oudgediende Kimi Raikkonen immers aflossen bij de Scuderia en Rosberg wil Vettel de raad geven om de jonge Monegask niet te onderschatten.

“Hij heeft nu een stoere teamgenoot,” aldus Rosberg. “Leclerc is geen Raikkonen, het is een heel ander type en hij zal hem onder druk zetten. Indien hij de nummer een van Ferrari wil blijven zal hij uiterst geconcentreerd moeten blijven in 2019.”

“Een seizoen zoals dat van 2018 kan hij zich niet meer veroorloven, toen heeft hij meerdere fouten gemaak en daardoor heeft hij veel punten laten liggen.”

Tenslotte wil Rosberg zijn landgenoot nog wat goede raad geven.

“Als je te veel veel vertrouwen hebt in je eigen capaciteiten, zoals bij hem soms gebeurt, ben je niet klaar om je houding te veranderen. Dat is dan ook precies wat ik vermoed: ik denk niet dat hij zijn manier van aanpakken zal kunnen veranderen.”

