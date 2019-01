Peter Sagan herstelt in de Tour Down Under opnieuw de orde met (nipte) zege: “Hier ben ik heel blij mee”

Three-time world champion @PetoSagan won stage 3 of the @TourDownUnder . Kiwi @PaddyBevin retained the leader's Ochre Jersey, but is now only 1 second ahead of Sagan with 3 days to go. Watch the race LIVE and FREE on @ch7adelaide , @7mate or stream on @7plus . #TDU #7News pic.twitter.com/tn2Ok60znn

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan heeft op dag drie van de Tour Down Under (Aus/WorldTour) zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Slovaak van Bora - Hansgrohe was donderdag net als vorig jaar de snelste van een uitgedund peloton in de straten van Uraidla. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (CCC Team) blijft aan de leiding.

De nul is weg voor Peter Sagan. Net als vorig jaar won de ondertussen drievoudige ex-wereldkampioen in Uraidla de sprint van een groep van 37 renners. De derde etappe was met meer dan 3.300 hoogtemeters een variant van een kleine Amstel Gold Race.

Viviani pakt punten onderweg

De derde etappe van de Santos Tour Down Under tussen Lobethal en Uraidla was 146 kilometer lang, en bijna geen meter daarvan was vlak. Het gros van de afstand werd trouwens op een lokaal circuit afgewerkt. Een groot deel van de etappe werd gekleurd door een vlucht van zeven. Opvallendste naam daarin was de Italiaan Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step), die beide tussensprints meepikte in de strijd voor het puntenklassement.

De 3.300 hoogtemeters die de renners onderweg dienden te overwinnen, eisten hun tol. Bij het ingaan van de laatste twintig kilometer was het peloton al flink uitgedund door het kopwerk van onder meer Team Sky en het CCC Team, en was James Whelan (EF Education First), de enige van de vroege vluchters die nog vooruit reed, samen met zijn ploeggenoot Alberto Bettiol die de oversteek had gemaakt. Maar hun poging slaagde niet, net als een ultieme aanval van hun ploegmaat Michael Woods.

Zo werd het sprinten geblazen voor ritwinst met een groep van een vijftigtal renners. De pure sprinters hadden daarin niet kunnen overleven, Peter Sagan wel. In een atypische spurt bergaf kon hij vlot de vroege aanzet van de eindwinnaar van vorig jaar, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, remonteren. Sagan pakte zo voor het tweede jaar op rij zijn eerste seizoenszege in Uraidla, voor de neus van de Spanjaard Luis Leon Sanchez (Astana) en van Impey (Mitchelton - Scott).

Bevin blijft nipt leider

Patrick Bevin finishte als vijfde, en dat volstond voor een extra dag in de leiderstrui. De Nieuw-Zeelandse winnaar van rit twee heeft nog een seconde voorsprong op Sagan, die wel al de puntentrui overneemt van Viviani. Sanchez staat derde in de stand op negen seconden. Slechts een van de zes Belgen kon overleven in het eerste peloton: Dries Devenyns (Deceuninck - Quick-Step) werd vijftiende en is nu zeventiende in het klassement, op vijftien seconden van Bevin.

“Ik moet nog hard werken voor klassiekers”

Sagan presenteert in Australië opnieuw een nieuwe look, inclusief snor en een kortere haartooi. Aanpassen is het echter vooral aan z’n shirt, want voor het eerst na drie regenboogjaren op rij draagt hij niet de WK-trui, maar die van Slowaaks kampioen. Maar aan ambitie heeft hij duidelijk niet ingeboet.

“Hier ben ik heel blij mee. Met dank aan de ploegmaats”, stelde Sagan, die toegaf dat de Spanjaard hard kwam opzetten. “Het is het bewijs dat ik nog hard moet werken vooraleer klaar te zijn voor de voorjaarsklassiekers.”

“Na de laatste helling besefte ik: dit gaat hetzelfde uitdraaien als vorig jaar, laat ik me maar concentreren. En dat gebeurde ook: het was bijna een letterlijke kopie, toch?” Dat klopt volledig: ook vorig jaar eindigden Daryl Impey en Luis Leon Sanchez in de top drie in Uraidla, al was het in een andere volgorde. “Het hielp me zeker dat ik hier ook vorig jaar al won. In een finale zoals deze is het veel beter om al ervaring te hebben”, aldus Sagan.

In de stand heeft de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin van CCC nog één seconde voorsprong op Sagan, maar vrijdag is er in principe een stevige helling die misschien net te zwaar is. “Die rit is zeker niet voor mij”, schuift Sagan de druk van zich af. “Ik gok op Sanchez. Hij is heel snel. Ook vandaag kwam hij heel erg dicht bij mij. We zien wel. Met deze ritzege is de opdracht al volbracht. Ik sta qua zeges even ver als vorig jaar.”

Er staan nog drie etappes op het programma van de Tour Down Under. De rit van vrijdag tussen Unley en Campbelltown is 129 kilometer lang. In de laatste tien kilometer moet het peloton nog een stevige helling over, die ongetwijfeld opnieuw voor een flinke uitdunning zal zorgen.

Uitslag:

1. Peter Sagan (Slk/BOH) 3u46:06 (gem. 38.796993km/u)

2. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) z.t.

3. Daryl Impey (ZAf/MTS)

4. Danny van Poppel (Ned/TJV)

5. Patrick Bevin (NZe/CPT)

Stand:

1. Patrick Bevin (NZe/CPT) 10u20:09 (gem. 38.439087km/u)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:01

3. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:09

4. Michael Storer (Aus/SUN) 0:10

5. Daryl Impey (ZAf/MTS) 0:11

Bekijk hier de volledige uitslag en stand in de Tour Down Under!

Foto: Photo News

Foto: Photo News