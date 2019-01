Aalst plaatst zich in Spanje voor kwartfinales CEV Cup volley

Aalst heeft zich woensdagavond voor de kwartfinales van de CEV Cup volleybal geplaatst. De manschappen van coach Johan Devoghel wonnen in het Spaanse Teruel met 1-3 (25-22, 21-25, 21-25, 23-25) en hadden vorige maand hun heenwedstrijd al met 3-2 gewonnen.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Aalst en Teruel Europees duelleerden. Eind oktober stonden ze ook in de eerste voorronde van de Champions League tegenover elkaar. Toen trokken de Oost-vlamingen nog aan het kortste eind. Ze verloren in Spanje met 3-0, wonnen in eigen zaal met dezelfde cijfers, maar moesten in een golden set alsnog met 7-15 het onderspit delven voor de Spaanse kampioen.

In de kwartfinales van de CEV Cup geeft Aalst het Turkse Galatasaray partij. Dat schakelde Liberec uit. De Turken wonnen in Tsjechië met 2-3 en in eigen zaal met 3-0. Aalst heeft in de terugwedstrijd van zijn kwartfinale het thuisvoordeel, de heenwedstrijd speelt het op verplaatsing in Istanboel.