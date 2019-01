Castors Braine lijdt achtste nederlaag op rij in EuroLeague basket

Op de negende speeldag in groep A van de Euroleague voor vrouwenteams heeft Castors Braine woensdag een 73-61 nederlaag geleden bij het Franse Villeneuve-d’Ascq. Bij de rust had de Belgische kampioen de schade tot twee puntjes beperkt (47-45) en in het derde kwart (10-19) nam Braine zelfs het voortouw, maar in het slotkwart (26-7) werd het helemaal weggespeeld door de Françaises.

Na de achtste nederlaag op rij is Braine met 10 punten de hekkensluiter in de groep. Het Ekaterinburg van Emma Meesseman leidt met 18 punten, voor USK Praag en Bourges (15), Nadezhda (14), Polkowice (13), Villeneuve-d’Ascq (12) en Schio (11). Volgende week woensdag ontvangt Braine Polkowice. De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales, de vijfde en zesde gaan door in de EuroCup.