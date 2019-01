Slapende Carcela (tweede) mist Gouden Schoen, Preud’homme ‘not amused’

Mehdi Carcela eindigde woensdagavond als tweede bij de verkiezing van de Gouden Schoen, maar de Standard-speler tekende afwezig tijdens het gala. De reden was opmerkelijk.

Toen het ultieme trio kanshebbers op de Gouden Schoen op het podium werd geroepen, ontbrak Mehdi Carcela. Standard-trainer Michel Preud’homme diende zijn plaats in te nemen. “Carcela is in slaap gevallen”, meldde VTM-presentator Maarten Breckx. Preud’homme kon er niet om lachen, maar vergoelijkte een beetje: “We willen onze verontschuldigingen aanbieden. Hij had hier moeten zijn, maar dat is niet het geval. Hij heeft soms problemen met discipline. Het is een artiest en soms onberekenbaar.”