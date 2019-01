Ook Limburg op straat voor klimaat

Tongeren/HasseltVandaag spijbelen duizenden Vlaamse jongeren voor de tweede donderdag op rij voor het klimaat. Kyra Gantois, een van de twee organisatoren van de klimaatmars, verwacht zo’n 3.000 à 4.000 leerlingen in Brussel. Maar ook in Limburg begint de actie steeds meer te leven. Zowel in Tongeren als in Hasselt zetten leerlingen eigen initiatieven op poten. “We gaan ons niet laten overhalen om naar binnen te gaan.”