LondenDe Britse premier Theresa May heeft gisteravond de vertrouwensstemming in het Lagerhuis overleefd. De door Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn ingediende motie van wantrouwen werd met 325 tegen 306 stemmen verworpen. May houdt daarmee tot nader order de regie over het Britse Brexitbeleid, ook al verwierp datzelfde Lagerhuis 24 uur eerder op verpletterende wijze ‘haar’ Brexit-deal met de Europese Unie.