HasseltSteeds vaker worden Limburgse werknemers geconfronteerd met verschijnselen die duiden op een burn-out, hetzij persoonlijk, hetzij in hun omgeving. Dat blijkt uit een bevraging van ACV-Limburg. “Drie procent van de ondervraagden had zelf ooit een burn-out, maar liefst 84 procent kent in zijn of haar omgeving wel iemand die er het slachtoffer van was.”