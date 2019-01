“Town houses, geïnspireerd op de indrukwekkende herenhuizen in Hasselt, Londen en New York.” Zo prees de Hasseltse Quartier Bleu – de nieuwbouwwijk aan de Kanaalkom – minder dan een jaar geleden haar veertien “moderne herenhuizen” aan. Maar wat het derde deel van het prestigieuze project had moeten worden, ligt nu al terug op de tekentafel. Het prijskaartje van de huizen – tussen de 390.000 en 1 miljoen euro – lag voor alle geïnteresseerden te hoog.