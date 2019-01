“Ik zal altijd dezelfde Hans blijven”

Lommelaar Hans Vanaken is

Dertig jaar na de eindzege van Lei Clijsters keert de Gouden Schoen terug naar Limburg. Lommelaar Hans Vanaken (26) vervolledigt de Brugse hattrick als opvolger van José Izquierdo en Ruud Vormer. “Het is een ongelooflijke eer om in deze erelijst terecht te komen”, glunderde Vanaken, die in de eindstand met Mehdi Carcela (Standard) en Alejandro Pozuelo (KRC Genk) twee andere offensieve middenvelders voorafging.