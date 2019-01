Hij had de toekomst van zijn kinderen met één handtekening kunnen veiligstellen, zegt Alejandro Pozuelo. Maar KRC Genk in volle titelstrijd verlaten, kreeg hij niet over zijn hart. “Nu vertrekken, zou me zwaar zijn gevallen. Bovendien raadden mijn vrouw en mijn vader me aan om mijn hart te volgen te blijven.” De Genkse kapitein blijft met andere woorden aan boord. Hij vertrekt tijdens deze mercato noch naar Al-Ahli noch naar een andere club. Pas na het seizoen kan hij opnieuw mits een transfersom van 8 miljoen euro onder zijn contract tot 2021 uit.