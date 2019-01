“Dankbaar, maar wel erg ontgoocheld”

Hasselt“Ik ben dankbaar om de vele kansen die ik van sp.a heb gekregen. En ik ben niet verzuurd, ook al hebben sommige partijgenoten mijn vertrouwen de voorbije maanden geschaad. De manier waarop de lijstvorming voor 26 mei is verlopen, is de echte reden waarom ik er na 25 jaar mee stop. Met pijn in het hart, want politiek is altijd mijn passie geweest.” Dat zegt Kamerlid en Limburgs sp.a-boegbeeld Peter Vanvelthoven in zijn afscheidsinterview. “Ik ben 56 en het is tijd voor iets nieuws. Wat? Dat weet ik totaal niet.”