Schuldig aan moord op schoonbroer

LanakenMariusz Marciniak (53) is gisteravond schuldig bevonden aan moord op zijn Poolse werkmakker (en schoonbroer) Dominik Szambelan (31) aan hun werkbusje bij het Lanakense bouwbedrijf Hermans & Co op 28 februari 2017. Zijn dood was niet uitgelokt door het slachtoffer, oordeelde de Tongerse assisenjury. “Marciniak had dit concreet misdrijf voor ogen en heeft dit vervolgens ook effectief en weloverwogen gepleegd”, klonk hun motivatie.