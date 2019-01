De Stalenstraat, de centrale handelsstraat in Waterschei, staat aan de vooravond van een nieuwe facelift. “Niet meteen uit economische noodzaak, wel om er een nieuw en hip karakter aan te geven”, zegt kersvers schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V). Hoe de Stalenstraat er in de toekomst gaat uitzien is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat ook de parkeerstrook in het midden van de weg opnieuw ter discussie op tafel ligt.