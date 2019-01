Resetten in De Kevie

Wouter Torfs zingt bij een Aalsterse coverband, Fernand Huts en Marc Coucke verzamelen kunst, Noël Essers rijdt door de woestijn en Jos Vaessen gaat kijken naar KRC Genk. Ondernemers zoeken op tijd en stond verstrooiing buiten hun bedrijf, ook zij die in de horeca hun boterham verdienen. “Een mentaal en fysiek belastende sector”, zegt Jean-Pierre Jaeken, de 59-jarige zaakvoerder en eigenaar van sterrenrestaurant Altermezzo in Riksingen. Om lichaam en geest fit te houden, fietst of loopt hij elke dag. “In de gastronomie kan je de knop nooit afzetten, maar door te sporten kan je wel resetten.”