Sociale huisvestingsmaatschappij KLEMO zet N-VA’er Kucam toch aan de deur

De Mechelse sociale huisvestingsmaatschappij KLEMO zet haar voorzitter Melikan Kucam aan de deur, nadat die dinsdag werd opgepakt in een dossier rond mensensmokkel. Dat heeft de raad van bestuur woensdag unaniem beslist. “Door de ernst van de vermeende feiten en de negatieve afstraling ervan op de vennootschap was de positie van de heer Kucam als voorzitter onhoudbaar geworden”, klinkt het.

Woensdagochtend had KLEMO nog gesteld het gerechtelijk onderzoek tegen het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid af te wachten, maar de “zwaarwichtige beschuldigingen” tegen Kucam doen de sociale huisvestingsmaatschappij nu toch al ingrijpen. “In het belang van de werking en de goede naam van de vennootschap heeft de raad van bestuur unaniem beslist om het mandaat van de heer Melikan Kucam als voorzitter van de raad van bestuur vervroegd en met onmiddellijke ingang in te trekken”, luid het in een mededeling. Open Vld-gemeenteraadslid Fabienne Blavier is meteen aangesteld als nieuwe voorzitter.

Kucam werd dinsdag opgepakt, enkele uren voor een reportage van het VRT-programma “Pano” verschillende getuigen aan het woord liet die stellen dat de man via tussenpersonen forse bedragen heeft ontvangen om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen.