Lommelaar Hans Vanaken wint de Gouden Schoen

Lommelaar Hans Vanaken (Club Brugge) heeft woensdagavond de 65ste Gouden Schoen gewonnen. Hij haalde het voor Mehdi Carcela (Standard Luik) en Alejandro Pozuelo (KRC Genk). Tessa Wullaert (Manchester City) haalde het bij de vrouwen.

Hans Vanaken toonde zich heel 2018 zijn constante zelf. De 26-jarige Limburger legde in de Jupiler Pro League in totaal 14 goals en 17 assists op de mat. Niemand deed beter. Vanaken stuwde Club Brugge in mei naar een tweede landstitel in drie seizoenen en was in de beslissende play-offs belangrijk met twee goals en drie assists.

Hij bleef ook in de heenronde van het nieuwe seizoen de spelverdeler bij uitstek van blauw-zwart. Met twaalf beslissende passes is hij momenteel met ruime voorsprong de koning van de assists in de Jupiler Pro League. Ook in de Champions League was de middenvelder één van de drijvende krachten achter het knappe Brugse parcours, met zes behaalde punten en kwalificatie voor de Europa League. De ruime 0-4 zege op bezoek bij Monaco was het absolute hoogtepunt van de campagne. Zijn prestaties ontgingen ook bondscoach Roberto Martinez niet, en in september behaalde hij in de vriendschappelijke wedstrijd bij Schotland (0-4) zijn eerste cap voor de Rode Duivels.

Vanaken is na de Colombiaan José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017) de derde Bruggeling op rij die de Gouden Schoen wint. Dat lukte blauw-zwart nooit eerder in de geschiedenis van de verkiezing.

Uitslag

1. Hans Vanaken (Club Brugge) 250 ptn

2. Mehdi Carcela (Standard) 143

3. Alejandro Pozuelo (KRC Genk) 119

4. Edmilson Junior (Standard) 80

5. Leandro Trossard (KRC Genk) 77

6. Ruslan Malinovskyi (KRC Genk) 40

7. Ruud Vormer (Club Brugge) 22

8. Luis Garcia (Eupen) 6

. Brandon Mechele (Club Brugge) 6

. Ali Samatta (KRC Genk) 6

Wullaert haalt het bij de vrouwen

Bij de vrouwen werd Tessa Wullaert voor de tweede keer in drie jaar verkozen tot Gouden Schoen. Wullaert, die afgelopen zomer het Duitse Wolfsburg verliet voor het Engelse Manchester City, haalde het met 150 punten voor uittredend winnares Janice Cayman (116 ptn). Davina Philtjens uit Hasselt werd derde (75 ptn). Wullaert kreeg haar trofee uit handen van Pär Zetterberg.

Na winst bij de eerste verkiezing van de Gouden Schoen voor vrouwen in 2016 was Wullaert vorig jaar ook de grote favoriet bij de vrouwen. De keuze viel toen echter enigszins verrassend op Janice Cayman. Dit jaar is de hoofdprijs wel opnieuw voor Wullaert. De aanvalsleidster en het uithangbord van de Red Flames verteerde probleemloos de overstap van Wolfsburg naar Manchester City en draait moeiteloos mee bij de competitieleider in de Women's Super League.

Toch werd 2018 ook een jaar van 'net niet' voor Wullaert. De 25-jarige West-Vlaamse verloor in het voorjaar de finale van de Champions League met Wolfsburg. Afgelopen najaar sneuvelden de Red Flames in de play-offs voor het WK tegen Zwitserland.

Wullaert reist donderdag de Red Flames na op winterstage in het Spaanse Pinatar. Daar bereiden de Belgische voetbalvrouwen het nieuwe seizoen voor met oefenduels tegen Spanje (donderdag) en Ierland (zondag). Later op het jaar nemen de Flames opnieuw deel aan de Cyprus Women's Cup (25 februari-7 maart) en gaan ze op stage naar Los Angeles (2-8 april). Tussendoor, op 22 februari, vindt de loting voor de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021 plaats. Die wedstrijden starten in het najaar van 2019.

Uitslag

1. Tessa Wullaert (Manchester City) 150 ptn

2. Janice Cayman (Montpellier) 116

3. Davina Philtjens (Fiorentina) 75

4. Aline Zeler (PSV) 68

5. Davinia Vanmechelen (Paris Saint-Germain) 59

6. Tine De Caigny (Anderlecht) 51

. Laura De Neve (Anderlecht) 51

8. Kassandra Missipo (AA Gent) 49

9. Heleen Jaques (Fiorentina) 29

10. Ella Van Kerkhoven (Anderlecht) 12 .