Oostende wint in de ultieme seconde en haalt vijf op vijf in de Champions League

Oostende - Voor de vijfde speeldag op rij wint Filou Oostende met minder dan vijf punten verschil een duel in de Champions League. In Ljubljana legde Fieler na assist van Djordjevic de 69-71-eindstand tegen de Sloveens landskampioen Olimpija vast.

Op de 5-0-opener reageerde Lasisi kordaat: 9-11. Met twee alley-oop-passen van Span naar Lazic en Jones in de zevende minuut voedde Ljubljana een 17-11-kloof die het tot het einde van het openingskwart behield. Met nadruk hadden de Slovenen toen de luchtduels (12-2) beheerst. Met zijn negende punt bracht Williams de West-Vlamingen opnieuw in het spoor van de Slovenen: 25-24. Badzim-bommen gaven Ljubljana nieuwe stuwkracht: 34-24. Met de heroptredende Buza verkleinde Oostende dat verschil tot 41-37 halverwege de avond.

In het derde bedrijf scoorde een slap Oostende amper drie veldkorven uit twaalf aanvallen. Dat is minder dan tiener Samanic die de thuisploeg met elf punten naar 56-47 joeg. Met een nieuwe Badzim-bom overschreed Olimpija iets na het halfuur de grens van tien eenheden: 63-52. Toen vonden de Zeekapiteins eindelijk extra energie. Ze wonnen nu wel luchtduels. Williams (paar tweepunters) en Schwartz (koppel bommen) leidden de achtervolging: 63-62. Aan de vrijworplijn zorgde Djordjevic voor evenwicht: 65-65 met nog 3’57” op de klok. Djurisic en Schwartz brachten Oostende 67-69 voorop. Met nog 6 seconden en 8 tienden te gaan bekeken de refs heel lang de beelden van een fouit van Djordjevic op Span. Uiteindelijk beoordeelden ze het niet als een opzettelijke maar een gewone fout. Na fout van Schwartz tekende Samanic met twee vrijworpen voor een 69-69-gelijkspel. Gjergja vroeg een time-out en zijn spelers voerden de opdracht perfect uit. Djordjevic vond Fieler die met een achterwaartse lay-up in de ultieme seconde de winnende korf aantekende.

Zo versterken de Zeekapiteins hun kwalificatiekansen voor de playoffs.

OLIMPIJA LJUBLJANA: (23 op 59 waarvan 6 op 22 driepunters, 17 op 22 vrijworpen, 26 fouten) JONES 4-0, LAZIC 2-0, LAPORNIK 2-0, SANON 4-2, RADULOVIC 5-2, Span 7-0, Samanic 5-13, Simonovic 0-7, Badzim 12-3, Rebec 0-0, Kastrati 0-1.

FILOU OOSTENDE: (22 op 52 waarvan 4 op 14 driepunters, 23 op 33 vrijworpen, 18 fouten) LASISI 7-0, DJORDJEVIC 0-4, KESTELOOT 2-0, FIELER 3-4, MARIC 8-5, Williams 9-9, Schwartz 2-9, Buza 4-0, Desiron 2-0, Djurisic 0-3.

KWARTS: 22-16, 19-21, 19-15, 9-19.