Vergeet Ischgl en trek eens naar zijn kleine broertjes, paradijsjes voor freeriders

Het Paznauntal in het zuidwesten van het Oostenrijkse Tirol is vooral bekend van het befaamde Ischgl. Maar naast Ischgl zijn de kleinere stations See en Kappl zeker een bezoek op de skilatten of het snowboard waard. Die nabijgelegen skigebieden tellen niet zoveel kilometers als de grote broer, maar hun eigenheid siert hen. Zo zijn Kappl en See kleine paradijsjes voor freeriders.

We landen in het Zwitserse Zürich en na een taxirit van ongeveer tweeëneenhalf uur komen we aan in Ischgl. In de bar van het hotel ga ik onmiddellijk de mist in wanneer ik de naam van dit skidorp uitspreek ...