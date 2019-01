Telenet Giants Antwerp al zeker van 1/8ste finales FIBA Europe Cup

De elfde speeldag van de Champions League in poule C is achter de rug. AEK Athene won met 80-56 van Dijon en Lietkabelis met 84-67 van Bamberg. Met nog drie speeldagen voor de boeg staat Telenet Giants Antwerp stevig op de vierde stek met twee zeges meer dan Lietkabelis en drie meer dan Dijon, Fuenlabrada en Nymburk. Vermits de Giants positief staan ten opzichte van Fuenlabrada en Nymburk is het nu al zeker van een vijfde of zesde plaats na de reguliere fase en dus van een stek in de 1/8ste finales van de FIBA Europe Cup.

De 1/8ste finales van de Champions League (top 4) is met nog drie speeldagen op de affiche nog niet een feit. De selectie van coach Roel Moors staat wel met één been in de Last 16 van het kampioenenbal. Lietkabelis telt twee nederlagen meer en staat negatief ten opzichte van de Giants en Dijon heeft drie nederlagen meer dan de Antwerpenaars en moet op de voorlaatste speeldag met minstens twintig punten in de Lotto Arena komen winnen. Als de Giants volgende week in Bamberg winnen zijn ze zeker van de 1/8ste finales van de Champions League.