“Eén of meerdere” reservespelers van Red Lions zouden op WK-wedstrijden gegokt hebben

Brussel - Eén of meerdere reservespelers van de Red Lions die niet meereisden naar het WK hockey in India zouden gegokt hebben op WK-wedstrijden. Dat zei Denis Van Damme, woordvoerder van de Belgische hockeybond (KBHB), woensdag. Dinsdag raakte bekend dat de kansspelcommissie zich buigt over mogelijks illegale gokpraktijkten van Belgische hockeyspelers.

De KBHB zou weet hebben van “één of meerdere spelers” die gegokt hebben op WK-wedstrijden, en dat ook hebben toegegeven. Het gaat om spelers uit de ruimere Belgische selectie, die niet meereisden naar India. Het zou volgens de wet niet verboden zijn om te gokken voor spelers die niet aanwezig zijn op het toernooi.

Van Damme benadrukte nog eens dat het onderzoek zich nog altijd in het stadium van “informatieverzameling door de kansspelcommissie” bevindt. Er is info opgevraagd over twintig wedstrijden tussen 2015 en 2018, zowel uit de Belgische competitie, de Euro Hockey League, de World League, de Champions Trophy en het recente WK in India. De KBHB, die geen verdere commentaar kwijtwilde, sprak nogmaals het vertrouwen uit in zijn spelers en staf.