Gerechtelijk onderzoek naar mensenhandel treft N-VA in het hart: “Francken is politiek verantwoordelijk”

Brussel -

Theo Francken (N-VA) is geen staatssecretaris meer en kan die post dus niet meer verliezen. Anders zou er als gevolg van de vermoedelijke handel in humanitaire visa waarnaar een gerechtelijk onderzoek loopt, volop om zijn ontslag worden gevraagd. Nahima Lanjri (CD&V), Kristof Calvo (Groen) en Monica De Coninck (sp.a) wijzen naar hem als de politiek verantwoordelijke. Maar ook allerlei instanties die rond migratie werken, hebben - off the record - kritiek op de manier waarop Francken dit systeem gebruikte. In 2017 en 2018 kregen 10 keer zo veel mensen zo’n visum als in 2014.