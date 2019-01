Sandrine (10) kan niet meer gered worden in ‘Thuis’

De onmacht was groot bij de personages en de fans tijdens de ‘Thuis’-aflevering van woensdagavond. Twee weken lang duimden ze nog dat de kleine Sandrine (10) de schietpartij tijdens een gijzeling op eindejaar zou overleven, maar nu blijkt dat ijdele hoop. “We kunnen haar niet meer redden”, zeiden de dokters tegen de geschokte adoptiemoeders Mayra en Ann.

De schok was groot. Nadat Sandrine gisteren nog een zwelling in de hersenen kreeg, ging het in de aflevering van woensdag alleen maar verder achteruit met haar. Op een gegeven moment beseften de kijkers het: de schietpartij tijdens de gijzeling zou wel degelijk Sandrines dood worden. Het gesprek tussen de artsen en Mayra en Ann zorgde voor een beklijvend stuk televisie.

Oma Marianne is buiten zinnen van verdriet. Wanneer ze Dieter ziet, scheldt ze hem de huid vol, want hij is de politieman die haar per ongeluk raakte tijdens een gijzeling. Een emotioneel en aangrijpend moment.

Daarmee lijkt er bijna een einde te komen aan het personage van Sandrine. ‘Thuis’-kijkers zagen haar in 2009 geboren worden bij Peggy Verbeeck en Tom De Decker, waarna ze geadopteerd zou worden door “tante” Ann De Decker en later ook Mayra Magiels. Zij zou op haar beurt weer samen met Waldek Kozinsky lang voor het meisje zorgen. Grootmoeder Rosa Verbeeck en adoptiegrootmoeder Marianne Bastiaens zijn vanzelfsprekend ook kapot van verdriet. Welke effecten dat zal hebben, ook op de omgeving van politieman Dieter zal nog moeten blijken.

SANDRINE IS DOOD OFWA WTF DOEN ZE IN THUIS ME AL DIE DOOIE KINDEREN #thuisopeen — atie (@maliksidiot) January 16, 2019

Why the fuck laten ze Sandrine doodgaan? #thuisopeen — Ashley Van Echelpoel (@Ashleyizer) January 16, 2019

