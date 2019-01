Schoonbroer schuldig aan moord op Poolse bouwvakker op Lanakense werf: “Effectief en weloverwogen”

Mariusz Marciniak (53) is schuldig bevonden aan moord op zijn Poolse werkmakker (en schoonbroer) Dominik Szambelan (31) aan hun werkbusje bij het Lanakense bouwbedrijf Hermans & Co op 28 februari 2017. Zijn dood was niet uitgelokt door het slachtoffer, oordeelde de Tongerse assisenjury. “Marciniak had dit concreet misdrijf voor ogen en heeft dit vervolgens ook effectief en weloverwogen gepleegd”, klonk hun motivatie.

Een ongeluk - Dominik die op het mes viel tijdens een ruzie - vond de jury niet geloofwaardig. “Het staat vast dat de geweldpleging opzettelijk was. De aard en de ernst van de verwondingen sluiten elke accidentele oorsprong uit”, beschreven ze. Het geweld was in hun ogen ook duidelijk erop gericht om het slachtoffer te doden. Vooral dan die fatale messteek in de linkerborst, waarbij zo goed als het hele lemmet van 20 cm in het lichaam van Dominik ging.

Dat Marciniak daarbij ‘geagiteerd’ was, vonden ...