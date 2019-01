Red Lions trappen zaterdag Pro League op gang: “Enkel EK telt”

Kontich - De Belgische hockeymannen trappen zaterdag de Pro League op gang met een wedstrijd tegen Spanje. Bondscoach Shane McLeod wil de status van de Red Lions als wereldkampioen en nummer 1 van de wereld tijdens het toernooi in de verf zetten. “Maar ook de ontwikkeling van onze ploeg telt”, verklaarde de Nieuw-Zeelander woensdag op een persmoment in Kontich.

McLeod ziet de Pro League vooral als een voorbereiding op het EK, dat in augustus in Antwerpen op de planning staat. De bondscoach mikt in eigen land op Europees goud en laat niets aan het toeval over. “De trainingsperiodes, reizen, overnachtingen en rusttijden zijn helemaal uitgedacht in functie van het EK”, verklaarde McLeod. “Dat is echt nodig, want voor onze eerste vier partijen in de Pro League zijn we bijvoorbeeld 75 uren onderweg. Dit voorjaar werken we de Pro League af, waarna we eind juni een moment van rust inlassen. Medio juli beginnen we dan aan de EK-voorbereiding. In de Pro League mikken we op de top 4.”

De Lions kijken in de Pro League in heen- en terugwedstrijden acht tegenstanders in de ogen. De Belgen moeten aan de bak tegen Pakistan (FIH 12), Spanje (FIH 9), Engeland (FIH 7), Duitsland (FIH 6), Nederland (FIH 3), Nieuw-Zeeland (FIH 8), Australië (FIH 2) en Argentinië (FIH-4).

In vergelijking met de selectie die vorige maand de wereldtitel veroverde in het Indiase Bhubaneswar zijn Simon Gougnard (professionele redenen), John-John Dohmen (longontsteking) en Manu Stockbroekx (blessure) er niet bij. Nicolas Poncelet en Maxime Plennevaux zijn de nieuwkomers, Tanguy Cosyns viert zijn terugkeer bij de Red Lions.

De Belgische hockeymannen starten de Pro League op zaterdag 19 januari in Valencia met een duel tegen Spanje, vervolgens is er op 26 januari een verplaatsing naar het Argentijnse Cordoba. Op 1 februari is Nieuw-Zeeland in Auckland de tegenstander, twee dagen later wordt er in Melbourne tegen Australië gespeeld.

Selectie:

Doelmannen: Vincent Vanasch (Waterloo Ducks), Loic Van Doren (Den Bosch/Ned)

Verdedigers: Loïck Luypaert (Braxgata), Arthur Van Doren (Bloemendaal/Ned), Arthur De Sloover (Beerschot), Alexander Hendrickx (Pinoke/Ned), Gauthier Boccard (Waterloo Ducks), Nicolas Poncelet (Léopold)

Middenvelders: Felix Denayer (Dragons), Victor Wegnez (Racing), Nicolas De Kerpel (Herakles), Antoine Kina (La Gantoise), Augustin Meurmans (Racing)

Aanvallers: Tom Boon (Racing), Thomas Briels (Oranje-Rood), Cédric Charlier (Racing), Sébastien Dockier (Ned/Den Bosch), Florent van Aubel (Dragons), Tanguy Cosyns (HGC/Ned), Maxime Plennevaux (HGC/Ned)