Opnieuw hoogspanning in het Britse Parlement. Nadat haar brexit-deal werd weggestemd, moest premier May woensdagavond een vertrouwensstemming zien te overleven. May haalde het zoals verwacht, maar het werd erg nipt met 325 stemmen voor en 306 tegen. Ze hadden 318 stemmen nodig. Volg hier alles LIVE.