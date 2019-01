Greenyard Maaseik puntenloos naar huis

Greenyard Maaseik is er niet in geslaagd om een punt te sprokkelen in Gdansk. De Limburgers kregen in een lege zaal - de wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld na de moord op de burgemeester van Gdansk - na de eerste set geen vat meer op de Polen: 1-3. Over twee weken volgt de moeilijke verplaatsing naar Belchatow.