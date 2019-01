Morgen start in de bibliotheek van Genk een grote expo over Neil Young. De Canadese rocker bracht vijftig jaar geleden zijn eerste solo plaat uit, het ideale moment om zijn muzikale carrière in de picture te zetten dachten ze in Genk. En dus sloegen Cultuurcentrum C-Mine en de bibliotheek de handen in elkaar. Naast de expo kunnen bezoekers ook genieten van concerten, lezingen en een filmvertoning.