Sascha Kotysch ruilt STVV voor OH Leuven

Sascha Kotysch (30) verlaat STVV. De Duitse centrale verdediger tekende een contract voor anderhalf seizoen bij tweedeklasser OH Leuven. Hij speelde liefst negen jaar op Stayen.

Kotysch kwam in het seizoen 2010/2011 over van het Duitse Kaiserslautern. Hij groeide uit tot een vaste waarde in de Truiense achterhoede en maakte onder andere de titel in tweede klasse mee.

Dit seizoen kwam Kotysch nog maar weinig aan de bak. Hij mocht vorige week ook niet mee op winterstage naar het Spaanse San Pedro del Pinatar.