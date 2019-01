Stuttgart verbreekt transferrecord met Turks toptalent

De Turk Ozan Kabak verlaat Galatasaray en trekt naar Stuttgart, nummer zestien in de Duitse Bundesliga. Het was Galatasaray dat de transfer van de 18-jarige verdediger woensdag bekendmaakte. Volgens de Turkse pers is met de deal om en bij de twaalf miljoen euro gemoeid.

Stuttgart ziet komende zomer de Fransman Benjamin Pavard naar Bayern München vertrekken, en dus werd alvast naar een vervanger gezocht achterin. Kabak geldt als een van de grote talenten van Turkije. Als het effectief om een transfer van twaalf miljoen euro gaat, is dat een record voor VfB.

Dit seizoen kwam Kabak dertien keer in actie in de Turkse competitie, vier keer in de Champions League. Als derde in groep D stroomt Galatasaray door naar de Europa League.