Voor jonge Genkse vader Michael in Engeland staat niet de Brexit, maar zijn tweeling centraal: “Even in shock, maar vooral héél blij”

Genk -

De Brexit beheerst er het nieuws. Alweer. Toch is de Brexit op dit moment een bijzaak voor Genkenaar Michael Duwé. In zijn leven staan sinds 20 april 2018 niet één, maar twee ukjes centraal: Hunter en Amélie. Een Belgisch-Britse tweeling. Een hij en een zij. Een foto, genomen tijdens de WK-match Engeland-België, vat het mooi samen: Amélie, lachend, in een pakje van de Rode Duivels. Hunter, slapend, in Engelse outfit. Hun jonge leven speelt zich af in Banbury, een stadje in Oxfordshire. Mama Joanna, de vriendin van Michael, heeft er haar roots. Hun tweeling is wel geboekt voor de Babyspecial van deze krant. “Ah ja”, zegt oma Marleen trots.