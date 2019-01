Hoeselt -

In Hoeselt ondervinden enkele buurtbewoners overlast van een nabijgelegen bouwwerf. Het gaat om de werkzaamheden aan woonproject de Middelste Kommen. Het zwaar verkeer zorgt voor modder en stof op straat. En ook de auto's in de buurt hangen vol met kalk, die afkomstig is van de werf. De buurtbewoners hopen dat er iets gedaan wordt aan deze overlast, want zo is de situatie niet meer leefbaar.