Nederlandse trucker besefte aanrijding met ‘geel hesje’ niet en reed door uit angst

De Nederlandse truckchauffeur die wordt verdacht van het doodrijden van een “geel hesje” in Wezet (Visé), zegt dat hij niet beseft heeft dat hij een persoon had aangereden. Hij reed na het incident door uit angst, omdat omstaanders zijn vrachtwagen aanvielen. Dat heeft hij volgens het parket van Luik verklaard.

De camioneur dacht naar eigen zeggen dat hij tegen een wegversperring was gereden, niet dat hij iemand had omvergereden. “Hij is niet gestopt omdat hij bang was”, aldus een woordvoerster van het Luikse parket. “Er werden klappen gegeven op zijn voertuig. Toen hij een klap hoorde tegen zijn voorruit, is hij bang geworden en doorgereden.”

Het ongeval gebeurde vrijdagavond op de snelweg richting Maastricht. Het slachtoffer, een 50-jarige actievoerder, werd er doodgereden tijdens een demonstratie in Wezet.

De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf meldde zich dinsdag vrijwillig aan bij de politie en werd langdurig verhoord. Hij werd in verdenking gesteld van het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie tot doden. Hij is voorwaardelijk vrijgelaten, maar moet beschikbaar blijven voor de onderzoekers.

De verklaringen van de chauffeur komen niet overeen met die van de betogers die aanwezig waren op het moment van het ongeval.

Het onderzoek gaat door, maar het parket zegt niet onmiddellijk meer te zullen communiceren.