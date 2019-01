CEO Pearle ontslagen na beschuldigingen over wangedrag op Belgisch hoofdkantoor

Na aanhoudende klachten uit ons land over het treiteren en intimideren van personeelsleden, het luid schreeuwen tegen medewerkers en alcoholmisbruik op de werkvloer, heeft het moederbedrijf van brillengigant Pearle topman Leo van Welij aan de deur gezet. Hij eist nu voor de rechtbank een gigantische opzegvergoeding, maar die is hem voorlopig geweigerd omdat hij zichzelf onmogelijk had gemaakt door zijn gedrag.