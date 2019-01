Jean-Marie Dedecker duwt Kamerlijst N-VA in West-Vlaanderen, Sander Loones trekt

De kogel is door de kerk. Jean-Marie Dedecker gaat de Kamerlijst van N-VA steunen in West-Vlaanderen. Hij wordt lijstduwer, zo werd bevestigd aan onze redactie.

Donderdagavond beslist de N-VA wie er in West-Vlaanderen de belangrijke plaatsen bezet op de kieslijsten. Volgens de West-Vlaamse tv-zender Focus/WTV trekken Sander Loones (federaal) en Bert Maertens (Vlaams).

Sander loones was een paar dagen minister van Defensie ter vervanging van Steven Vandeput die burgemeester werd van Hasselt. Maertens is dan weer een N-VA’er die het bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wél goed deed in West-Vlaanderen. De burgemeester van Izegem zetelt al sinds 2014 in het Vlaams parlement.

Maar meer aandacht is er voor de lijstduwer in West-Vlaanderen: Jean-Marie Dedecker.

De komst van Dedecker wordt al een tijdje in het geruchtencircuit aangekondigd en is niet onomstreden binnen N-VA in West-Vlaanderen. Het intern protest tegen Dedeckers komst werd echter overruled door partijvoorzitter De Wever die het stemmenkannon absoluut op zijn lijst wilde.

De tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen – denk aan Brugge, Roeselare en Kortrijk – zorgden ervoor dat de provincie moeilijk een vuist kan maken.